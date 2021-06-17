В Нижегородской области исчезла гражданка США

https://static.news.ru/photo/e2e2c67e-cf79-11eb-9a95-96000091f725_660.jpg Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

34-летняя уроженка США Сироу Кэтрин Илейн пропала в Нижегородской области. Её разыскивают полицейские, сообщает портал «НН.ру».

Илейн перестала выходить на связь 15 июня. Сотрудники Следственного комитета (СК) РФ изъяли технику из квартиры женщины, чтобы выяснить, с кем она могла общаться перед выходом из дома, уточняет «НН.ру».

Источник рассказал изданию, что перед исчезновением американка написала сообщение матери. В нём говорилось о том, что Илейн едет в машине с незнакомцем.

Женщина учится на адвоката в Нижнем Новгороде в университете имени Лобачевского. Она приехала в Россию три года назад и проживала в съёмной квартире.

Ранее сообщалось, что в Нижнем Новгороде нашли живым пропавшего шестилетнего мальчика. В поисках участвовали около 300 человек — сотрудники полиции и СК, волонтёры, а также местные жители.