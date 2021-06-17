В Нижегородской области исчезла гражданка США

34-летняя уроженка США Сироу Кэтрин Илейн пропала в Нижегородской области. Её разыскивают полицейские, сообщает портал «НН.ру».
Илейн перестала выходить на связь 15 июня. Сотрудники Следственного комитета (СК) РФ изъяли технику из квартиры женщины, чтобы выяснить, с кем она могла общаться перед выходом из дома,
Источник рассказал изданию, что перед исчезновением американка написала сообщение матери. В нём говорилось о том, что Илейн едет в машине с незнакомцем.
Женщина учится на адвоката в Нижнем Новгороде в университете имени Лобачевского. Она приехала в Россию три года назад и проживала в съёмной квартире.
Ранее сообщалось, что в Нижнем Новгороде нашли живым пропавшего шестилетнего мальчика. В поисках участвовали около 300 человек — сотрудники полиции и СК, волонтёры, а также местные жители.