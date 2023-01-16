В Нижегородской области загорелся ритуальный автобус с гробом

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Утром 16 января в Борском районе Нижегородской области загорелся ритуальный автобус, который вез гроб на кладбище, пишет «КП — Нижний Новгород» со ссылкой на региональное управление МЧС. Люди, находившиеся в машине, успели выбраться и вытащить гроб из салона до приезда пожарных. На место ЧП для тушения огня прибыли три пожарные машины.

В тушении пожара и ликвидации его последствий были задействованы три единицы техники и весемь человек личного состава, — заявили в МЧС.

Ранее в ГИБДД Хакасии сообщили, что 17-летняя девушка получила сотрясение мозга и впала в кому после катания на тюбинге, закрепленном с помощью троса на автомобиле «Жигули». За рулем был 21-летний молодой человек без прав — он катал на тюбинге двух человек. Тюбинг влетел в столб, так как водитель не справился с управлением.