В несогласованной акции в Екатеринбурге участвуют около двух тысяч человек

На несанкционированную акцию в поддержку оппозиционера Алексея Навального в Екатеринбурге пришли порядка двух тысяч человек.
Митингующие собрались у Дворца молодежи, а затем направились к Театру драмы. В центр Екатеринбурга стянуты наряды полиции. Сотрудники МВД предупреждают протестующих о том, что акция не согласована, призывают их разойтись, а также соблюдать общественный порядок,
Навальный был арестован 18 января по возвращению из Германии. Во ФСИН заявили, что оппозиционера задержали за отказ исполнять требования суда и из-за уклонения от контроля уголовно-исполнительной инспекции. Ему могут заменить условный срок по делу «Ив Роше» на реальный. Заседание суда по этому вопросу должно состояться 2 февраля.
23 января в ряде российских городов прошли несогласованные акции в поддержку оппозиционера. Силовики задержали несколько тысяч человек, в том числе около 300 несовершеннолетних.
Очередную акцию сторонники Навального назначили на 31 января. Как писал NEWS.ru, в Иркутске на неё собрались около 300-400 человек. Из них восемь были задержаны. В Благовещенске на подобный митинг никто не пришёл.