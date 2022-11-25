В нескольких регионах Украины объявили воздушную тревогу В Харьковской, Днепропетровской и части Запорожской области объявили воздушную тревогу

Фото: Мобильный репортер/АГН «Москва»

В Харьковской и Днепропетровской областях объявили воздушную тревогу. Также сообщается, что сирены звучат на подконтрольной Киеву части Запорожской области.

Утром воздушная тревога была объявлена в Кировоградской и Николаевской областях, а также на находящейся под контролем ВС России части Херсонской области.

Накануне воздушную тревогу объявили в Сумской, Харьковской, Черкасской, Днепропетровской и Полтавской областях Украины. Эту информацию сообщали региональные власти.

Ранее воздушная тревога звучала в Сумской, Полтавской, Днепропетровской, Николаевской и Одесской областях. Кроме того, тревога объявлена в подконтрольных Киеву районах Запорожской и Херсонской областей.

С 10 октября ВС России наносят удары по украинской критической инфраструктуре. Так, 15 ноября СМИ республики сообщили, что в Днепропетровской, Хмельницкой, Ровненской, Сумской, Одесской, Кировоградской, Черкасской, Винницкой, а также в других областях страны прогремели взрывы, работали системы ПВО. Перед этим по всей Украине была объявлена воздушная тревога.