В Нефтеюганске загорелся торговый центр

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Нефтеюганске Ханты-Мансийского автономного округа — Югры загорелся торговый центр «Привоз», сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону. По данным ведомства, пострадавших нет, всех людей эвакуировали. Отмечается, что площадь пожара составляет около 200 кв. м.

В 18:38 (16:38 мск) диспетчеру Нефтеюганского пожарно-спасательного гарнизона поступило сообщение о возгорании в торговом здании в 10-м микрорайоне Нефтеюганска. <...> Предварительно, все люди эвакуировались, пострадавших нет, площадь горения составляет около 200 кв. м, — говорится в сообщении.

В МЧС добавили, что первые подразделения прибыли на место через три минуты после сообщения. На месте сейчас работают девять единиц спецтехники и 33 сотрудника МЧС России.

Здание одноэтажное, размерами 25 на 40 метров, наружные стены из сэндвич-панелей. На момент прибытия наблюдалось открытое горение на кровле, — добавляется в сообщении.

Очевидцы опубликовали в Сети кадры с места пожара. Судя по видео, огонь охватил большую площадь здания.

Как сообщает РЕН ТВ, по последним данным, площадь пожара в торговом центре выросла до тысячи кв. м.

Ранее в поселке Малые Клыки в Казани загорелся ресторан «Михайловская усадьба». Огонь охватил до 1200 кв. м. К тушению пожара привлекли 59 человек и 20 единиц техники. Информации о возможных пострадавших не поступало.