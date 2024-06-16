Силовики сняли оцепление рядом с СИЗО-1 в Ростове-на-Дону

Фото: Эрик Романенко/ТАСС

Сотрудники силовых структур сняли оцепление рядом со зданием СИЗО-1 в Ростове-на-Дону, где утром 16 июня заключенные террористы захватили заложников, передает ТАСС. Посты охраны были выставлены на всех подъездах к исправительному учреждению, расположенного по улице Максима Горького, а движение по некоторым центральным улицам вблизи места ЧП было ограничено.

По данным журналистов, незадолго до полного снятия оцепления из СИЗО изъяли и вынесли документы и технику. Кроме того, правоохранители проводят обыски у заключенных на наличие у них запрещенных предметов, поскольку у захватчиков обнаружили заточки и ножи.

Ранее сообщалось, что бойцы спецподразделений Росгвардии по Ростовской области совместно с коллегами из регионального ГУФСИН России провели операцию по освобождению заложников в следственном изоляторе Ростова-на-Дону. Ведомство также опубликовало кадры работы силовиков. В ходе операции преступники были обезврежены, никто из заложников не пострадал.

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин потребовал доложить ему о первоначальных результатах расследования уголовного дела о захвате заложников в СИЗО Ростовской области. Председатель ведомства поставил ход расследования на личный контроль.