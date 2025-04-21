В недрах российского города обнаружили 150-метровый тоннель Диггеры нашли под Самарой тоннель длиной 150 метров

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Тоннель протяженностью 150 метров обнаружили в Самаре, сообщает Telegram-канал «URBEX Самара». Диггеры не стали раскрывать его точное местоположение, отметив, что он скрыт в недрах города.

Здесь, под слоем пыли, оживают истории индустриального прошлого. Завораживает своей формой и масштабом, а жар от старых труб заставляет невольно задуматься, ты попал в ад? — пишут диггеры.

«КП-Самара» пишет, что тоннель может быть соединен с метро. Однако эту версию опровергает тот факт, что до между тоннелем и ближайшей подземкой несколько километров.

До этого появилась информация, что КНР, предположительно, держит три тысячи межконтинентальных баллистических ракет в тоннелях подземной Великой Китайской стены протяженностью пять тысяч километров. В случае атаки на Китай ракеты могут быть оперативно запущены через специальные выходы. Власти страны не комментировали эти данные.

Ранее Bild написал, что в Тюрингии, центре Германии, обнаружен секретный подземный нацистский ангар для самолетов времен Второй мировой войны. Как заявил историк Мирко Кюн, он идентифицировал объект по старым аэрофотоснимкам и документальным свидетельствам.