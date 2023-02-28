В небо над Пулково подняты истребители «112»: над Пулково работают истребители Су-35 и МиГ-31

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Истребитель Су-35

Над воздушным пространством питерского аэропорта Пулково работают истребители Су-35 и МиГ-31 после сообщений о появлении в небе неопознанного летательного аппарата, пишет Telegram-канал «112». Небо над городом закрыто до 13:20, указывает РИА Новости.

Согласно данным канала «112», неустановленный объект похож на большой беспилотник.

О взлете военной авиации также сообщило издание «Фонтанка».

Воздушное пространство ограничено до 10:20 UTC (13:20 мск. — NEWS.ru), — сказал источник со ссылкой на данные Росавиации.

Один из пассажиров задержанного рейса Петербург — Москва рассказал РИА Новости, что в аэропорту причины задержки не объясняют. Авиакомпания «Россия» скорректировала выполнение нескольких рейсов в Петербург и обратно.

Согласно данным онлайн-табло «Пулково», регистрация пассажиров на вылетающие рейсы продолжается, у некоторых статус «посадка закончена».

Утром 28 февраля воздушное пространство над Пулково закрыли после сообщений о неопознанном летающем аппарате. Был введен план «Ковер», который используется в исключительных случаях и требует немедленной посадки или вывода из этого района всех воздушных судов, находящихся в воздухе, за исключением военных и спасательных.