Светящийся объект в небе над Томской областью попал на видео

Фото: Nick Adams/ZUMAPRESS.com/globallookpress.com

В ночь на 17 октября в небе над Томской областью пролетел неизвестный светящийся объект, говорится в публикации сообщества «AstroAlert | Наблюдательная астрономия» во «ВКонтакте». Авторы отмечают, что за небесным телом шла широкая светящаяся трасса, переливающаяся светло-зеленым, светло-голубым и другими цветами. Предположительно, жители региона могли видеть сгорание космического мусора. В Сети было опубликовано несколько видеороликов с космическим объектом.

Над Томской областью пролетел яркий болид. Вначале было с синим свечением, с последующим оранжевым заревом. Длительность полета составила более 8 секунд — это указывает на небольшую скорость. В конце видно множественную фрагментацию падающего тела. <...> За болидом была широкая светящаяся трасса переливающаяся разными цветами, светло-зеленым, светло-голубым и другими. Возможно, что это было сгорание космического мусора, но для точной природы объекта необходимо несколько видео с разных точек съемок, — говорится в публикации.

Как отмечают очевидцы, необычное космическое явление можно было заметить над Северском, Новосибирском, Кемерово. В некоторых районах Томской области также было слышно взрыв с последующей ударной волной, а на небе было видно дымный след, подсвеченный Луной.

Год назад жители Татарстана, Чувашии и Марий Эл опубликовали в Сети видео неизвестного светящегося объекта, пролетавшего в небе. Эксперты предполагают, что это могли быть метеориты, так как в этот период приходится максимум активности метеорного потока Леониды.

Яркую вспышку и падение светящегося объекта камеры видеорегистраторов фиксировали в Зеленодольске, некоторые пользователи заметили, что это явление было похоже на разряд грозы. Звук от падающего небесного тела слышали в Казани. Видели его на Высокой горе, в Кощаково, Болгаре и других населенных пунктах республики, а также в соседних регионах.