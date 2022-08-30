В небе над Севастополем вновь обнаружили беспилотник Глава Севастополя Развозжаев сообщил, что в городе вновь сработала система ПВО

Фото: Артем Соболев/NEWS.ru

В Севастополе вновь сработала система противовоздушной обороны, сообщил губернатор города Михаил Развозжаев в своем Telegram-канале. По его словам, беспилотник был обнаружен и сбит вблизи села Верхнесадовое. В настоящий момент жизням крымчан ничто не угрожает.

Сегодня днём в Севастополе снова отработала система ПВО. По предварительным данным, сбили БПЛА в районе Верхнесадового. Сейчас горизонт чист. Ситуация полностью под контролем, — написал Развозжаев.

22 августа над Севастополем также сработала система противовоздушной обороны. ПВО сбила беспилотник, летевший на большой высоте, поэтому звук был слышен в разных частях города. Развожаев отметил, что в случае реальной опасности сработает городское оповещение по всем каналам связи.

23 августа в Севастополе система ПВО сработала дважды — оба раза беспилотные летательные средства были обнаружены и ликвидированы над Черным морем.

29 августа власти Севастополя решили продлить «желтый» уровень террористической опасности до 13 сентября. Развозжаев отметил, что эта мера исключительно профилактическая: власти и все правоохранительные органы контролируют обстановку. «Желтый» уровень террористической опасности вводится для того, чтобы спецслужбы работали в усиленном режиме.