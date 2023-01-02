В небе над Севастополем сбит второй беспилотник Губернатор Севастополя Развожаев: системы ПВО сбили второй беспилотник

Фото: Ian Dudley/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Системы ПВО в Севастополе сбили второй беспилотник над морем, написал в своем Telegram-канале губернатор города Михаил Развожаев. Он добавил, что российские военные продолжают отбивать атаку. Он призвал жителей города сохранять спокойствие.

Системы ПВО сбили еще один БПЛА над морем. Наши военные продолжают отбивать атаку. Просьба всем сохранять спокойствие, — написал Развожаев.

Подписчики губернатора в комментариях к посту поблагодарили ВС РФ за их работу по защите города.

Ранее о том, что российская система ПВО сбила украинский разведывательный беспилотный летательный аппарат под Бердянском в Запорожской области, сообщила администрация города в Telegram-канале. Жертв и разрушений нет.

Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил, что украинские военные обстреляли населенный пункт Васильевка Запорожской области в ночь на 1 января. Он подчеркнул, что удар по жилым домам был нанесен из реактивных систем залпового огня HIMARS. Пострадавших нет.

Ранее губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что утром 2 января украинский беспилотный летательный аппарат атаковал Климовский район. По его словам, в результате атаки поврежден объект энергоснабжения. Пострадавших нет. Позднее пожар был локализован.