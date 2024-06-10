В небе над российским регионом уничтожили БПЛА самолетного типа В небе над Брянской областью уничтожили БПЛА самолетного типа

Фото: AlphaSpecnaz/Global Look Press

Беспилотный летательный аппарат самолетного типа уничтожен над Брянским районом силами противовоздушной обороны, написал в своем Telegram-канале глава региона Александр Богомаз. По его информации, последствий нет.

Пострадавших и разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте, — уточнил губернатор.

Российские системы противовоздушной обороны предотвратили атаку беспилотника в Брянской области, информировала пресс-служба Минобороны РФ. По данным ведомства, дрон самолетного типа был уничтожен минувшей ночью.

Ранее Минобороны РФ сообщило, что российские системы ПВО сбили украинский вертолет Ми-8 в зоне проведения спецоперации. По информации ведомства, также за сутки были перехвачены четыре ракеты ATACMS, 71 беспилотник и другие цели. Кроме того, ВКС России за сутки поразили радиолокационную станцию обнаружения и сопровождения воздушных целей П-18, а также скопления живой силы и военной техники противника в 104-х районах.

До этого в Министерстве обороны России заявили, что российские силы ПВО сбили украинский беспилотник над территорией Белгородской области. Как отмечалось, дрон самолетного типа перехватили в 10:40 мск 8 июня.