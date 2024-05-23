В небе над российским регионом сбит беспилотник МО: в Белгородской области сбит беспилотник

Фото: MOD Russia/via Globallookpress.com/Global Look Press

Минобороны РФ в официальном Telegram-канале заявило об очередной атаке Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Белгородскую область. Дрон был уничтожен дежурными средствами противовоздушной обороны. О повреждениях и пострадавших данных нет. Нападение произошло примерно в 21:00 мск.

Дежурными средствами ПВО один украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области, — сообщила пресс-служба министерства.

Вооруженные силы Украины попытались атаковать территорию России с помощью беспилотника самолетного типа, заявляло ранее Минобороны РФ. По данным ведомства, средства ПВО ликвидировали дрон над территорией Татарстана.

Система ПВО сбила над Белгородским районом украинский беспилотник самолетного типа, рассказал днем 23 мая губернатор области Вячеслав Гладков. По предварительным данным, поврежден легковой автомобиль, пострадавших нет. На месте работают оперативные службы.

После того как система противовоздушной обороны сбила один дрон над селом Красный Восток, обломки аппарата упали на частный жилой дом, был разрушен второй этаж. Произошла детонация, в результате взрыва погибла местная жительница.