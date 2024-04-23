В небе над российским городом образовалось черное кольцо и попало на видео

Жители города Чапаевска Самарской области заметили в небе над населенным пунктом странное кольцо черного цвета, передает Telegram-канал «Новости Самары». На опубликованных очевидцами кадрах заметно, что странное явление парит над жилыми домами.

На видео заметно, что кольцо имеет четкие очертания и будто «зависло». По информации канала, объект объясняется тем, что из трубы вырвался дым и просто не развеялся в атмосфере.

Ранее жительница Тольятти сняла необычное свечение в небе. В Сети предположили, что это фрагмент солнечного гало. На кадрах видно, что очевидцы за рулем стоят в пробке. В то же время они наблюдают природное явление.

Также жители Санкт-Петербурга и Ленинградской области смогли посмотреть на северное сияние. Яркое сияние с зелеными и розовыми сполохами было видно на берегу Ладоги в Приозерском районе. Переливы сияния можно было заметить даже в самом Петербурге. Однако самые красочные кадры сделали в более северных регионах страны.

Кроме того, петербуржцы стали свидетелями редкого атмосферного явления. Солнечный столб появился в городе на закате. Зачастую его можно наблюдать в холодную погоду, так как столб возникает в результате отражения солнечного света в кристалликах, которые находятся в воздухе во взвешенном состоянии.