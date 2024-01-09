В небе над Курском сработала система ПВО

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Система противовоздушной обороны сработала в небе над Курском, заявил губернатор области Роман Старовойт в своем Telegram-канале. Он призвал местных жителей соблюдать спокойствие.

В небе над Курском сработала ПВО. Прошу жителей сохранять спокойствие! — написал он.

Ранее губернатор Орловской области Андрей Клычков сообщил о падении двух беспилотников Вооруженных сил Украины на территорию нефтебазы в региональном центре. Он уточнил, что в результате атаки на объекте топливно-энергетического комплекса возник пожар. Пламя удалось оперативно локализовать.

Как стало известно Telegram-каналу «112», два человека пострадали после атаки беспилотников на Орел. Уточнялось, что пострадавшие получили порезы от разбитого остекления в здании «Орелэнерго».

До этого в Севском районе Брянской области средствами ПВО удалось перехватить беспилотник украинской армии. По словам губернатора Александра Богомаза, попытка атаковать регион не увенчалась успехом, обошлось без пострадавших и разрушений. Он также поблагодарил подразделения противовоздушной обороны за предотвращение инцидента.

5 января пять беспилотных летательных аппаратов ВСУ были перехвачены средствами ПВО в акватории Черного моря. В Минобороны РФ отметили, что инцидент произошел около 20:00 мск.