В небе над Курской областью обнаружен и сбит беспилотник

Фото: Elena Mayorova/Global Look Press/Global Look Press

Губернатор Курской области Роман Старовойт в своем Telegram-канале сообщил об очередной атаке Вооруженных сил Украины на регион. По его данным, нападению подвергся Медвенский район, сбит беспилотник.

Ночью силами ПВО сбит украинский БПЛА самолетного типа в Медвенском районе, — написал Старовойт.

Рязанская область подверглась атаке беспилотного летательного аппарата, заявил ранее губернатор региона Павел Малков. Он также рассказал, что никакого урона нападение не нанесло. По предварительной информации, пострадавших нет, проводится проверка, добавил глава области.

Вооруженные силы Украины совершили попытку атаки на объекты в Белгородской области около 20:00 мск 30 апреля, использовав один беспилотник самолетного типа, информировали в пресс-службе Министерства обороны России. По данным ведомства, дрон сбили дежурные средства противовоздушной обороны.

До этого Минобороны РФ сообщило об ударе трех украинских беспилотников по объектам на территории страны. Средствами противовоздушной обороны два аппарата были сбиты над Курской областью и еще один — над Белгородской областью.