В небе над Крымом и Севастополем сбили беспилотники ВСУ Советник Аксенова Крючков: ПВО сбила украинские беспилотники в небе над Крымом и Севастополем

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В небе над Крымом и Севастополем сбиты украинские беспилотники, сообщил советник главы Крыма Олег Крючков в своем Telegram-канале. По его словам, все дроны были уничтожены силами противовоздушной обороны.

В Крыму и Севастополе снова сбиты беспилотники. Отработала ПВО. Небо полуострова под защитой, — написал Крючков.

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев, в свою очередь, заявил, что обломки сбитого в Севастополе беспилотника упали на жилую постройку. По его словам, возникло небольшое возгорание, которое удалось оперативно потушить. Пострадавших нет.

В Севастополе был сбит БПЛА. Часть обломков упала на жилую постройку в частном секторе (в одном из СТ на Северной стороне). По информации МЧС, было небольшое возгорание, которое оперативно потушили, — написал Развожаев в Telegram.

Накануне два многоцелевых истребителя четвертого поколения ВВС Великобритании Eurofighter Typhoon НАТО с позывными PSYCHO 61 и PSYCHO 62 были замечены недалеко от Крыма. 18 октября они вылетели с королевской военной авиабазы Акротири на острове Кипр, в районе 13:00 мск оказались в воздушном пространстве Румынии, затем вблизи Одесской области, а после направились в сторону Крыма.