В небе над Дальним Востоком заметили неопознанный объект «112»: жители Хабаровска заметили комету «Понса-Брукса» в небе над городом

Фото: Сгенерировано MidJourney/NEWS.ru

Жители Дальнего Востока наблюдали проход неопознанного светящегося небесного тела, сообщает Telegram-канал «112». По его информации, в небе над Хабаровском пролетела комета «Понса-Брукса».

Как уточнил канал, данная комета пролетает мимо Земли именно в эти дни. Жители разных стран смогут наблюдать полет «Понса-Бруксы» вплоть до 1 апреля. При этом небесное тело можно заметить даже невооруженным глазом.

Полет «Понса-Бруксы» могли наблюдать жители Свободного, Комсомольска-на-Амуре и Хабаровска. В следующий раз комета пролетит рядом с Землей лишь через 71 год.

Ранее старший научный сотрудник института прикладной астрономии РАН кандидат физико-математических наук Николай Железнов сообщил, что в период с марта по начало апреля в Северном полушарии будет видна подлетающая к Солнцу периодическая комета 12P Понса — Брукса. По его словам, в апреле комета достигнет третьей звездной величины.

Также ранее телеведущий Владимир Соловьев опубликовал кадры падающего астероида, который могли увидеть жители Восточной Германии в ночь с 20 на 21 января. Небесное тело попало в поле зрения камеры наблюдения в городе Лейпциге.