В небе над Белгородом сработала система ПВО Губернатор Гладков заявил, что в небе над Белгородом сработала система ПВО

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков написал на своей странице во «ВКонтакте», что утром 6 октября в небе над Белгородом сработала система противовоздушной обороны. Он сам услышал звуки взрывов, когда ехал на работу. По предварительным данным, пострадавших нет.

Только что подъехал к работе. Несколько сильных разрывов над головой. Уточнил. Сработала ПВО. Пока, по предварительной информации, разрушений и пострадавших, слава богу, нет. Такая же ситуация, работа ПВО, по докладу оперативного штаба, была сегодня в Грайворонском районе, — написал Гладков.

Как утверждают местные власти, украинские войска регулярно обстреливают Белгородскую область. На территории региона действует режим повышенной террористической опасности. Так, 23 сентября в результате атаки были повреждены пять домов, а спустя четыре дня — школа. 3 октября снаряды попали в центр села Головчино Грайворонского городского округа, погибла женщина.

Ранее в Валуйском городском округе Белгородской области сдетонировал боеприпас, в результате чего 14 человек получили ранения разной степени тяжести. По словам Гладкова, инцидент произошел из-за человеческого фактора.