В небе Калужской области заметили два неопознанных беспилотника

В Калужской области вечером 12 октября обнаружили два неопознанных беспилотных летательных аппарата, один из них был сбит системами ПВО, другой скрылся, передает Telegram-канал Baza. Информацию о входе неизвестных БПЛА в воздушное пространство Калужской области подтвердил губернатор области Владислав Шапша, однако в своем Telegram-канале он написал только об одном.

Один (БПЛА. — NEWS.ru) сбит ПВО, а второй скрылся с радаров и, предположительно, упал в районе аэродрома Шайковка, — пишет Baza.

Губернатор указал, что в результате падения сбитого беспилотника никто не пострадал, гражданской инфраструктуре ущерба нанесено не было.

Сегодня над южной частью Калужской области был сбит неопознанный беспилотник. После поражения средствами ПВО обломки упали в безлюдной местности, объект уничтожен, — сообщил Шапша.

Ранее в Калужской области на территорию воинской части залетел неизвестный беспилотник. По данным Владислава Шапшы, БПЛА взорвался над взлетно-посадочной полосой, по предварительным данным, никто не пострадал.