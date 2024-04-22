«В нас дрон влетел?»: в Петербурге раздался громкий хлопок Громкий хлопок испугал жителей Петербурга

Фото: МО Украины

Около 21:00 22 апреля жителей Московского района Петербурга напугал грохот. Как рассказали NEWS.ru горожане, они услышали громкий хлопок, похожий на работу системы ПВО, и увидели яркую вспышку в небе.

Аж стены затряслись. В нас дрон влетел? — рассказали NEWS.ru петербуржцы.

Однако версия об атаке БПЛА не подтвердилась, спустя несколько минут в Петербурге начался сильный ливень. Как предполагают жители, в дом могла ударить молния.

По информации Telegram-канала «Фонтанка SPB Online», жители южной части Петербурга рассказали о внезапном грохоте. По их словам, «бумкнуло что-то очень сильно».

Не переживайте, грозовой фронт быстро пронесется, но к утру синоптики снова не исключают дождь, правда, уже без грома. По информации ФГБУ «Северо-Западное УГМС», вечером город накроют ливни с грозами. Еще обстановку на улице осложнит усилившийся ветер, его порывы достигнут 15 метров в секунду, — говорится в сообщении канала.

Ранее профессор РТУ МИРЭА Роман Шамин рассказал, что молния может ударить в раскрытый зонт, если человек стоит с ним на автопарковке или в поле. По его словам, в целом статистика показывает, что вероятность удара молнией человека составляет 1 случай к 600 тысячам.