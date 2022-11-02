В Крыму ответили Зеленскому на его желание приехать на полуостров Вице-спикер крымского парламента Бобков: Зеленский может приехать в Крым только в наручниках

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Президент Украины Владимир Зеленский может приехать в Крым исключительно в наручниках, во время суда, заявил вице-спикер крымского парламента Владимир Бобков в разговоре с NEWS.ru. Таким образом он прокомментировал желание украинского лидера посетить полуостров в случае победы Украины в конфликте с Россией.

В Крым мы Зеленского приглашали давно. Уже потеряли надежду увидеть его на крымской земле, потому что за все те слова, за все те спичи рано или поздно придется отвечать. И почему бы не сделать местом суда над Зеленским наш благодатный полуостров, хотя он ассоциируется совсем не с судебными процессами у многих. Поэтому я бы хотел видеть Зеленского. А то, что мы его можем здесь увидеть исключительно в наручниках, это абсолютно очевидно, потому что невооруженным взглядом видно, что происходит на фронте, — заявил Бобков.

Он добавил, что с каждым днем ситуация на линии соприкосновения меняется не в пользу Украины. У Бобкова также нет сомнений, что Россия удержит все рубежи и в ближайшее время получит «серьезные территориальные приобретения».

Для решения всех вопросов, поставленных на повестку дня, необходимо поднять русский флаг над Киевом. Только в этом случае мы можем начинать переговоры, которые завершатся не пустыми обещаниями и уклонения украинской власти на следующей же день после подписания, а тем, что мы сможем их заставить их выполнять, с Украиной по-другому не получается. И только тогда мы будем уверенны в безопасности новых субъектов РФ, — резюмировал он.

Ранее сегодня Владимир Зеленский сообщил в интервью Чешскому телевидению, что хочет увидеть море и даже собирается в Крым. Таким образом он ответил на вопрос, что сделает в первую очередь в случае победы Украины в конфликте.