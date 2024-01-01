В Находке рассказали, как прошло цунами Администрация Находки: цунами прошло почти незаметно

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Цунами в Находке прошло почти незаметно, сообщила пресс-служба администрации городского округа. Об угрозе поднятия волн после землетрясения в Японии ранее также сообщали во Владивостоке.

По сообщению управления гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций администрации Находки, цунами прошло практически незаметно, — сообщили местные власти.

Землетрясение произошло в Японском море в 10:10 мск, магнитуда составила 7,2, отметили власти Находки. В связи с этим в 11:51 там прогнозировали прохождение цунами с высотой волны 0,31 метра.

Власти Владивостока ожидали поднятия волны со стороны Уссурийского залива с высотой 0,3 метра. Цунами должно было достичь берегов в 12:36 мск.

Начальник Сахалинского центра цунами Татьяна Ивельская ранее рассказала, что максимальное проявление стихии наблюдалось вблизи эпицентра, с размахом колебаний около 120 см. По ее словам, тревога в связи с этим природным явлением действовала как на Сахалине, так и в Приморье.

Ранее череду землетрясений зафиксировали на западе Японии. По данным метеорологического агентства страны, толчки магнитудами 5,6 и 7 произошли с интервалом в несколько минут. Экстренные службы сообщали об угрозе цунами высотой до 5 метров, жителей призывали срочно покинуть прибрежную зону или подняться на крыши. Людей призывали оставаться в безопасных местах, пока предупреждение о ЧС не будет снято.