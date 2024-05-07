В Мытищах выходец из Таджикистана угрожает расправой семье одноклассницы СК: подросток из Таджикистана угрожает семье школьницы из-за отказа в отношениях

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Мытищах Московской области подросток из Таджикистана угрожает физической расправой семье одноклассницы, которая отказалась стать его девушкой, передает пресс-служба СК России. Обстоятельствами дела заинтересовался председатель СК Александр Бастрыкин, он потребовал предоставить ему результаты расследования.

Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства, — говорится в сообщении.

Как уточняется в заявлении, молодой человек систематически преследует девушку, а также публикует в социальных сетях фотографии экстремистского характера. Также известно, что по данному факту возбуждено уголовное дело по статье о противоправных действиях в отношении лица, не достигшего совершеннолетия. По данным Life, молодой человек уже задержан и помещен в ИВС.

Ранее в Чите в колонию строгого режима отправлен 45-летний местный житель, который недавно вышел на свободу по УДО. По данным региональной прокуратуры, мужчина угрожал супруге, что убьет ее металлической трубой от пылесоса, а также пытался задушить ее. После жалоб пострадавшей злоумышленника задержали и приговорили к двум годам и девяти месяцам лишения свободы.