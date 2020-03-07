В управлении МВД по Курской области заступились за Ирину Ходырёвскую — победительницу конкурса «Краса полиции», которую за внешность затравили пользователи социальных сетей.
Там отметили, что жюри выбирало победительницу конкурса, исходя из таких профессиональных навыков кандидаток, как физподготовка, умение стрелять и оказывать первую помощь.
Всё это — часть профессии полицейского. Для того чтобы участницам было интересно соревноваться, организаторы придумали различные творческие задания, — заявили в ведомстве.
Как ранее писал NEWS.ru, пользователи социальных сетей затравили победительницу конкурса «Краса полиции», который прошёл в Курской области, из-за внешности.
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