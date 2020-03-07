Фото: УМВД России по Курской области

Пермским зоозащитникам удалось спасти кота Гарри, которого жестоко изрезали живодёры и выбросили в мусоропровод. Неравнодушные граждане собрали 150 тыс. рублей, чтобы сделать ему необходимые операции и переливание крови. Кот пошёл на поправку.

У него изуродовано лицо, которое уже никогда не будет прежним... У Гарри напополам сломана нижняя челюсть. По всему телу у малыша множественные резаные и рваные раны, оторваны оба больших пальца...