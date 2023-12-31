В МВД раскрыли, сколько жителей новых субъектов РФ получили паспорта Волк: почти 90% жителей новых субъектов РФ получили паспорта

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В 2023 году паспорта РФ получили почти 90% жителей Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей, сообщила в Telegram-канале официальный представитель МВД Ирина Волк. Для печати документов было организовано девять пунктов как в этих регионах, так и в Крыму и Ростовской области, эта работа будет продолжена.

В уходящем году наши сотрудники в сфере миграции выдали российские паспорта уже почти 90% жителей в новых субъектах Российской Федерации, — сообщила Волк.

Всего на территории четырех субъектов РФ открыли более 100 подразделений по вопросам миграции. Для тех, кто не может самостоятельно добраться до отделений, организовали выездные мобильные группы.

В конце декабря правительство утвердило новое положение о паспорте гражданина РФ, включающее образец и описание документа. Обновленные регламенты подготовлены в связи с принятием нового закона о гражданстве. Общие положения о паспорте, в частности, дополняются новым пунктом, предусматривающим возможность оснащения внутренних паспортов граждан РФ нового образца электронным носителем с биометрическими данными, а именно цифровым фото владельца.