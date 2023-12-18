В Петербурге выяснили, кто запенил двери в квартиры двум военкорам В Петербурге задержали двух подростков по делу о порче имущества военкоров

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Санкт-Петербурге полиция задержала злоумышленников, которые залили монтажной пеной двери в квартиры военных корреспондентов Дмитрия Стешина и Романа Сапонькова, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в своем Telegram-канале. По ее словам, ими оказались двое подростков. По данному факту возбуждено два уголовных дела.

Мои петербургские коллеги оперативно задержали злоумышленников, запенивших двери в домах, где проживают родственники военных корреспондентов Романа Сапонькова и Дмитрия Стешина. Это двое несовершеннолетних местных жителей, — написала Волк.

Она добавила, что несовершеннолетних доставили в отдел полиции для дальнейших разбирательств. Полиция устанавливает, кто дал детям задание совершить противоправные действия.

Также Волк уточнила, что действия первого злоумышленника, действовавшего в Приморском районе, расценили как умышленное уничтожение или повреждение имущества (ст. 167 УК РФ), а второго, который орудовал в Красносельском районе, — как хулиганство (ст. 213 УК РФ). По ее словам, расследование продолжается.

Как сообщалось ранее, неизвестные залили двери в квартиры военкоров Романа Сапонькова и Дмитрия Стешина монтажной пеной. При этом отмечается, что злоумышленники пришли по адресу старой регистрации Стешина, по которому он уже не проживает. Предполагается, что они получили адреса из слитых в Сеть устаревших документов.