В МВД раскрыли детали нападения «детей-единорогов» на ювелирный магазин

https://static.news.ru/photo/cd87cba0-78ec-11eb-a26d-96000091f725_660.jpg Фото: pixabay.com

Детей в костюмах единорогов, разгромивших витрину ювелирного магазина в Южно-Сахалинске, наняли сами его владельцы. Об этом сообщили в региональном управлении МВД.

О ворвавшихся в ювелирный бутик «детях-единорогах» в социальной сети рассказала его хозяйка. По словам женщины, они забежали в помещение, ударили молотком по витрине и скрылись. Владелица магазина предположила, что дети сделали это на спор или ради розыгрыша, так как ничего не пропало.

Тем не менее она заявила о произошедшем в полицию. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа.

Сотрудники полиции в течение нескольких часов установили, что данный инцидент был инсценирован самой владелицей и сотрудницей магазина для привлечения внимания в социальных сетях, — цитирует РИА Новости сообщение МВД.

Оказалось, что детей, исполнивших роль хулиганов, наняли в рекламном агентстве. В настоящее время полицейские проводят проверку. Они намерены привлечь организаторов «представления» к ответственности и дать юридическую оценку действиям агентства.

Ранее полиция подмосковного Подольска задержала женщину, которая представлялась гадалкой и целительницей. Её подозревают в мошенничестве. По данным пресс-службы главка МВД по региону, подозреваемая предлагала снять сглаз с денег и ювелирных украшений. Жертвой экстрасенса стала хозяйка ювелирного магазина.

Лжегадалка забрала у потерпевшей драгоценности, чтобы снять сглаз, а потом вернуть их владелице. Позднее она забрала и украшения из квартиры клиентки, так как они якобы несли отрицательную энергию. В тот же день задержанная снова позвонила женщине с заявлением о том, что на её сына также наложена порча. Для процедуры снятия она потребовала миллион рублей. Это вызвало подозрения у хозяйки ювелирного магазина.

Сотрудники правоохранительных органов задержали лжегадалку, которая призналась, что сдала драгоценности на сумму свыше 300 тысяч рублей в ломбард. Возбуждено дело по статье 159 УК РФ «Мошенничество». Подозреваемая заключена под стражу, писал NEWS.ru