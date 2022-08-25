Следствие запросило для Ройзмана запрет определенных действий

Фото: Донат Сорокин/ТАСС

Евгений Ройзман

Следствие попросило избрать Евгению Ройзману меру пресечения в виде запрета определенных действий, сообщили ТАСС в пресс-службе Верх-Исетского районного суда Екатеринбурга. Процесс по делу экс-главы Екатеринбурга, который подозревается в дискредитации ВС РФ, пройдет 25 августа в 14:00 мск.

В Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга поступили материалы по избранию меры пресечения в отношении Ройзмана Е. В. Рассмотрение назначено на 16:00 (14:00 мск) 25 августа 2022 года. Судья Мамонтова Оксана Александровна, — говорится в сообщении суда.

Утром 24 августа Ройзмана задержали в его квартире. Силовики провели в ней обыск и нашли визитные карточки иностранных дипломатов, а также бывшего главы СБУ. Обыски проводились также офисах частного музея Невьянской иконы и фонда Ройзмана.

Ранее стало известно, что экс-главу Екатеринбурга могут этапировать в Москву для проведения следственных мероприятий. Позднее эта информация была опровергнута.

В 2022 году политик был оштрафован судом трижды за дискредитацию российских войск. Ему грозит до пяти лет лишения свободы. По словам Ройзмана, основанием для его задержания и возбуждения уголовного дела послужила всего одна фраза о ситуации на Украине.