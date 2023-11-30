В МВД поделились подробностями о девочке, которую украли под Калугой МВД: пропавшую под Калугой девочку нашли плачущей в Тульской области

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Пропавшая в Калужской области восьмилетняя девочка была найдена плачущей на обочине дороги в Тульской области, рассказала представитель МВД России Ирина Волк. Она подчеркнула, что ребенок сейчас находится в полной безопасности.

Неравнодушные граждане заметили плачущую девочку в Белевском районе Тульской области на обочине проезжей части. О произошедшем они сообщили полицейским. В настоящее время девочке ничего не угрожает. Скоро ее отвезут домой. Наши сотрудники выясняют все обстоятельства, — написала Волк.

Восьмилетнюю школьницу похитили по дороге домой 29 ноября. Похитители выходили на связь с родителями ребенка и просили выкуп в 1,5 млн рублей в криптовалюте. Около трех часов дня школьный автобус привез ее вместе со сверстниками на остановку. Дальше вместе с одноклассниками они пошли пешком. По дороге ребята разошлись по своим домам, а пострадавшей несовершеннолетней оставалось дойти до дома порядка 700 метров. Впоследствии мать не смогла дозвониться до ребенка.

Девочку нашли 30 ноября. В сопровождении полиции она была доставлена в больницу для осмотра.