В МВД опровергли избиение подростка полицейским под Воронежем МВД: обвинивший участкового в избиении подросток из Воронежской области был пьян

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

В поселке Кантемировка Воронежской области подросток, чья мать обвинила местного участкового в избиении сына, был пьян, сообщили «Подъему» в региональном МВД. По данным правоохранителей, черепно-мозговая травма у 17-летнего юноши не подтвердилась.

Прибывший на место участковый обнаружил группу подростков, которые прятались в заброшенной школе. Один из них находился с внешними признаками опьянения. Он был доставлен в медицинское учреждение. По результатам медицинского освидетельствования, проведенного в Кантемировской районной больнице, у него установлено алкогольное опьянение, — объяснили в МВД.

Теперь подростку грозит три административные статьи: «Мелкое хулиганство», «Повреждение чужого имущества», «Потребление наркотических средств или психотропных веществ». В МВД не смогли объяснить, как в этой истории замешаны запрещенные вещества.

Мать подростка при этом рассказала, что полицейский не только избил ее сына, но и просил его приятелей отказаться от свидетельских показаний. Кроме того, по словам женщины, участковый «схватил нашего папу за грудки».

Ранее Telegram-канал «Осторожно, Москва» сообщил, что в московском Чертаново полицейские сломали руку местной жительнице во время задержания. Канал отметил, что женщина шла через парк, а стражи порядка решили, что перед ними закладчик. Как уточняет канал, пострадавшая написала заявление.