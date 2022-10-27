В МВД ЛНР рассказали о попытке прорыва ВСУ в районе Сватово МВД ЛНР: иностранные наемники и боевики «Кракена» пытались прорваться в районе Сватово

Фото: Ministry of Defense of Ukraine/flickr.com

Помощник министра внутренних дел ЛНР Виталий Киселев заявил в эфире Первого канала, что наемники так называемого иностранного легиона и подразделения националистического формирования «Кракен» пытались прорвать оборону союзных сил в районе Сватово 26 и 27 октября. Также он отметил, что группа иностранных наемников из Албании, Польши и Румынии попыталась прорвать оборону в районе Лозовой.

Сегодня и вчера были попытки прорвать нашу оборону. Это иностранный легион, бойцы так называемого националистического подразделения «Кракен» предприняли попытку прорыва вглубь позиций русской армии по трем разным направлениям в районе Сватово, — сказал Киселев.

Ранее Киселев рассказал, что российская армия нанесла сокрушительный удар по украинским подразделениям, прорывавшимся в Кременную. По его словам, в результате удара было подбито более 10 единиц техники, личный состав рассеян и уничтожен. Он также отметил, что противник не оставит попыток прорвать оборону в этом направлении, несмотря на то что оборона в районе Кременной и Сватово «слажена по уму», а русские войска проявляют героизм.

До этого помощник главы МВД заявлял, что у украинских военных нет мотивации продвигаться на фронте, и в частности на Сватовском направлении, однако их к этому толкают инструкторы НАТО. Он объяснил, что наступление необходимо тем, кому «поставлена задача нанести максимальный урон инфраструктуре».