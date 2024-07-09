Названо число арестованных участников беспорядков в аэропорту Махачкалы МВД Дагестана: 140 участников беспорядков в аэропорту Махачкалы сидят в тюрьмах

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В Махачкале под стражей находятся 140 человек, участвовавших в беспорядках в аэропорту, сообщил министр внутренних дел Дагестана Абдурашид Магомедов в ходе совещания с главой региона Сергеем Меликовым. По его словам, которые приводит РИА Новости, более тысячи человек привлечены к административной ответственности.

Посмотрите, что произошло после событий в аэропорту. 140 человек, молодых людей, сидят в тюрьмах, — отметил Магомедов.

Ранее стало известно, что бывший глава Сергокалинского района Дагестана Магомед Омаров, чьи сыновья и племянник были участниками терактов 23 июня, вышел на свободу. Председатель Общественной наблюдательной комиссии республики Шамиль Хадулаев уточнил, что он отбыл 10 суток. ареста Жена одного из детей Омарова рассказала, что братья отговаривали его убитого сына от участия в теракте. О его радикальных взглядах в семье не знали, утверждает Зарина Омарова.

До этого Меликов сообщил, что один из ликвидированных террористов был участником погрома в аэропорту Махачкалы в октябре 2023 года. Также руководитель республики указал, что число жертв нападений боевиков в Махачкале и Дербенте 23 июня возросло до 22.