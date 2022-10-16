В МВД Белгорода опровергли сообщение о поднятии личного состава по тревоге

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

Региональное управление МВД по Белгородской области опровергло сообщение о поднятии личного состава по тревоге. Ранее информация об этом распространилась в ряде Telegram-каналов. В пресс-службе ведомства подчеркнули, что ведомство работает в прежнем режиме.

Опубликованная в ряде СМИ и телеграм-каналов информация, что личный состав УМВД России по Белгородской области поднят по тревоге, не соответствует действительности. На данный момент Управление работает в штатном режиме. Призываем представителей СМИ и интернет-сообщества воздерживаться от публикации непроверенных сведений и обращаться за комментариями в пресс-службы компетентных ведомств, — говорится в официальном сообщении.

Утром 16 октября Белгород подвергся очередному обстрелу со стороны ВСУ. По последним данным, озвученным главой региона Вячеславом Гладковым, в результате атаки пострадали три человека.

Накануне на военном полигоне в Белгородской области двое мужчин устроили стрельбу по добровольцам, пожелавшим принять участие в СВО. В результате, по официальным данным, погибли 11 человек и 15 получили ранения. Нападавшие были уничтожены ответным огнем. В Минобороны назвали произошедшее терактом. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту стрельбы. Следователи приступили к выяснению обстоятельств произошедшего.