В Мурманской области ввели режим повышенной готовности из-за закрытия КПП

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В Мурманской области введен режим повышенной готовности из-за решения Финляндии закрыть все контрольно-пропускные пункты на границе с Россией, кроме «Райа-Йоосеппи», сообщил в Telegram глава региона Андрей Чибис. Он пояснил, что из-за позиции Хельсинки в области ожидается резкий приток иностранцев, стремящихся попасть в Финляндию.

Принято решение о введении в Мурманской области режима повышенной готовности и ряда дополнительных мер для обеспечения безопасности наших жителей, — написал губернатор.

Он добавил, что руководство региона создало оперштаб с правоохранительными органами, где отрабатываются все вопросы по предотвращению нарушений правопорядка.

О том, что Финляндия решила закрыть восемь из девяти КПП на границе с Россией, стало известно накануне. Премьер-министр страны Петтери Орпо объяснил это попыткой Хельсинки сдержать наплыв мигрантов. КПП прекратят работу с 24 ноября.

Представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя ситуацию на границе с Финляндией, заявила, что Хельсинки не проводили с Москвой предварительных консультаций относительно закрытия пунктов пропуска. По ее словам, финская сторона пытается переложить на Москву ответственность за свои действия.