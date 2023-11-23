В Мурманской области утилизировали опасный ядерный объект

Фото: ГК «Росатом»

Росатом завершил значительный этап масштабной экологической программы по ликвидации опасного ядерного и химического наследия в Мурманской области. Недавно завершилась более чем десятилетняя история утилизации плавучей технической базы (ПТБ) «Лепсе», которая обеспечивала работу первых атомных ледоколов и чье хранилище отработавшего ядерного топлива много лет представляло значительный экологический риск для региона.

В частности, для выгрузки отработавшего ядерного топлива «Лепсе» поместили в специально спроектированный и построенный наземный участок-укрытие. Это позволило исключить влияние погоды - волнение моря и атмосферные осадки. Была придумана технология выгрузки топлива вместе с оболочкой ячеек хранения, чтобы не дать тепловыделяющим сборкам разрушиться в процессе выгрузки. Для этого потребовалось сконструировать и изготовить специальный инструмент и оснастку. Работы выполнялись с помощью робототехнического, дистанционно управляемого комплекса.

«Более 20 лет мы планомерно очищаем побережье Арктики и Дальнего Востока от радиационно опасных объектов – утилизируем списанные атомные подводные лодки и суда обеспечения. И в этом смысле сегодня для нас особенный день: завершился один из знаковых экологических проектов Госкорпорации – ликвидация плавтехбазы «Лепсе». В Арктике стало на один опасный объект меньше», — заявил заместитель генерального директора госкорпорации по машиностроению и индустриальным решениям Андрей Никипелов.

В реализации проекта принимали участие различные организации атомной отрасли и предприятия Северо-западного региона. Сейчас фрагменты судна более не представляют опасности, на них устанавливается снаружи дополнительная биологическая защита, которая обеспечит безопасность при долговременном хранении.