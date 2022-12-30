В Мурманской области трое детей погибли в ДТП с фурой

Трое детей погибли, двое взрослых пострадали в результате столкновения легкового автомобиля и фуры в Кандалакшском районе Мурманской области, сообщили РИА Новости в региональном управлении ГИБДД. По факту аварии возбуждено уголовное дело.

На 1201-м км автодороги Р-21 «Кола» произошло столкновение двух автомобилей – «Фольксваген» и «Скания». В результате ДТП три ребёнка погибли, — говорится в сообщении.

В настоящее время на месте происшествия работают следователи и криминалисты регионального ведомства, производится осмотр поврежденных транспортных средств, допрашиваются свидетели, назначены судебно-медицинские экспертизы.

Москве ранее в результате столкновения автомобиля марки Hyundai и грузовой машины КамАЗ погибли два человека. Авария произошла на 82-м километре МКАД, когда водитель легкового авто врезался в стоящий грузовик.

До этого сообщалось, что под Тюменью столкнулись грузовой и легковой автомобили. В результате четыре человека погибли на месте, еще один пострадал и был доставлен в больницу. По предварительным данным, ДТП произошло по вине водителя легковой машины, уснувшего за рулем.