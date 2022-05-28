В Мурманской области оползень сошел на дорогу к селу Териберка МЧС: в Мурманской области оползень сошел на дорогу к селу Териберка

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Обильное таяние снега стало причиной оползня, который сошёл на дорогу между Мурманском и старинным селом Териберка. Он временно заблокировал проезд поездов. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС.

С 18:15 закрыт автоподъезд к селу Териберка с нулевого по 40-й километр в связи с обильным снеготаянием, произошел сход оползня, — говорится в сообщении.

В ведомстве рекомендовали воздержаться от поездок на личном транспорте в Териберку. По имеющимся данным, в результате происшествия никто не пострадал.

Териберка расположена на берегу Баренцева моря. Село является популярным направлением у туристов, которые приезжают туда любоваться природой, ловить рыбу и совершать пешие прогулки.

Ранее в Сочи сошёл огромный оползень на семиэтажный дом, в результате чего жильцы одного из подъездов оказались запертыми в своих квартирах. Грязевая масса заблокировала вход в здание. Причиной происшествия стали сильные осадки.

Также сообщалось, что около тысячи жителей Хостинского района Сочи остались без водоснабжения из-за схода оползня. После сильных осадков начался оползневый процесс, который повредил магистральный водопровод. На одной из улиц вода под давлением вырвалась на высоту более 20 метров.