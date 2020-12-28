В Мурманской области объявили траур по погибшему экипажу «Онеги»

https://static.news.ru/photo/389b0528-49aa-11eb-a88c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Илья Московец/РИА Новости

Власти Мурманской области объявили 29 декабря днём траура в связи с гибелью членов экипажа рыболовецкого судна «Онега» в Баренцевом море.

По всему региону будут приспущены государственные флаги. Телерадиокомпаниям, организациям и учреждениям культуры рекомендовано отменить развлекательные передачи и мероприятия, сообщается на сайте правительства области.

Сегодня Мурманская область скорбит. В нашем регионе — день траура, — написал глава региона Андрей Чибис в соцсетях.

Он выразил соболезнования родным погибших моряков и призвал их «держаться» ради детей.

Траулер затонул вблизи Новой Земли, о чём стало известно утром 28 декабря. На его борту находились 19 человек, из которых спасены только двое — Владислав Буторин и Руслан Катюхин.

В районе гибели судна найдены три спасательных круга, но рыбаков обнаружить так и не удалось. Тем не менее поисковая операция продолжается. В ней в общей сложности задействованы около 200 человек и девять единиц техники.

Президент Владимир Путин и премьер-министр Михаил Мишустин выразили соболезнования близким погибших рыбаков. Глава правительства России поручил вице-премьеру Виктории Абрамченко взять на контроль ситуацию с крушением судна.

Как писал NEWS.ru, в МЧС назвали наиболее вероятную причину затопления траулера. К этому мог привести крен судна при вытягивании трала. В Росрыболовстве допускают, что экипаж мог пренебречь техникой безопасности при работе в осенне-зимний период. По факту происшествия возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности на транспорте, повлёкшее по неосторожности смерть двух и более человек).