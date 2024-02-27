В российском регионе объявили награду за сведения о пьяных водителях В Мурманской области будут платить по 5000 рублей за сведения о пьяных водителях

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Жители Мурманской области смогут получить вознаграждение в размере 5000 рублей за сведения о пьяных водителях, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Андрей Чибис. На выплату могут рассчитывать совершеннолетние граждане, предоставившие достоверные данные в полицию.

Будем выплачивать по 5000 рублей гражданам, проинформировавшим о лицах, управляющих транспортными средствами в состоянии опьянения, — говорится в сообщении.

Ранее автоэксперт, директор одной из симферопольских автомотошкол Иван Новиков поддержал инициативу о выплате денежного вознаграждения гражданам за информацию о нетрезвых водителях. Он считает, что идея поможет снизить количество ДТП и оперативно выявлять нарушителей.

В середине февраля сообщалось о массовой аварии на Блюхеровском мосту в Екатеринбурге. Ее устроил 39-летний нетрезвый водитель BMW 7, который, не снижая скорости на въезде, протаранил четыре машины, из-за чего пятая получила сильный удар. Пострадала 45-летняя женщина.

Перед этим в Москве нетрезвый мужчина на BMW столкнулся с Daewoo Matiz. В результате ДТП 23-летний водитель второй машины скончался на месте. Виновника аварии задержали, ему грозит уголовная ответственность по статье о нарушении правил дорожного движения в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека.