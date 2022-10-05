В Мурманской области 20 тонн макулатуры продали через электронную биржу

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В Мурманской области продали 20 тонн макулатуры через электронную биржу, представленную в сентябре Российским экологическим оператором, передает «360». Глава РЭО Денис Буцаев уточнил, что площадка предоставляет гарантии выполнения обязательств перед участниками сделки и сокращает число посредников.

Функционал площадки позволил провести сделку по продаже 20 000 кг макулатуры в Мурманской области быстрым, простым и безопасным способом. На площадке функционирует электронный документооборот, гарантия выполнения обязательств перед участниками сделки и сокращение посредников, — сообщил Буцаев.

Биржа ВМР позволяет совершать сделки по покупке-продаже вторсырья, заключать сделки по переработке отходов и выполнению нормативов утилизации в рамках расширенной ответственности производителя. Данное решение позволяет обеспечить прозрачность и контроль утилизации отходов, сквозной механизм отчетности для участников и регуляторов рынка.

Российский экологический оператор ранее предложил закрепить единую цветовую схему мусорных контейнеров, состоящую из шести цветов. Гендиректор ведомства Денис Буцаев рассказал, что эта мера будет сопровождать введение раздельного сбора мусора в некоторых регионах России. Согласно единой цветовой схеме мусорных контейнеров, синий бак будет предназначен для макулатуры и бумажных отходов, оранжевый — для незагрязненных пластмассовых изделий и металлолома, зеленый — для стекла, коричневый — для пищевых отходов, серый — для несортированных твердых коммунальных отходов, а желтый — для отходов, которые допускается выбрасывать в синий, оранжевый и зеленый баки.