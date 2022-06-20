В Мурманске задержали эстонца, собиравшего сведения о сотрудниках ФСБ

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сотрудники УФСБ по Мурманской области задержали 36-летнего гражданина Эстонии, который по заданию спецслужб своей страны намеревался собирать в Мурманске сведения о сотрудниках ФСБ России, допущенных к гостайне, и тех, кто с ними сотрудничает. Как пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства, действия иностранца создавали условия для совершения преступления, предусмотренного статьей 276 УК РФ «Шпионаж».

Гражданину Эстонской Республики объявлено официальное предостережение о недопустимости действий, создающих условия для совершения преступления, предусмотренного указанной статьей Уголовного кодекса Российской Федерации, — добавили в ведомстве.

Ранее ФСБ задержала россиянина, подозреваемого в работе на Службу безопасности Украины. Известно, что в момент задержания мужчина пытался выехать на территорию Украины и организовать контакты со спецслужбами, способными нанести ущерб безопасности Российской Федерации. По данным ФСБ, задержанный проходил военную службу в ДНР и в последнее время проживал в Крыму, откуда постоянно поддерживал контакт с украинскими спецслужбами.