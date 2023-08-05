В Мурманске под окнами девятиэтажки нашли тело молодого человека

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Мурманске под окнами девятиэтажного дома нашли тело молодого человека, передает Telegram-канал «Мурманск | Интересное | Новости». 20-летнего мужчину обнаружили на улице Ломоносова,10.

Канал отмечает, что до этого он отправил в социальных сетях своим друзьям «прощальное сообщение».

4 августа ребенок выпал из окна квартиры на четвертом этаже на улице Снайперской в Москве. По предварительной информации, в момент происшествия дома находилась родственница ребенка, которая отвлеклась и не увидела, что он оперся на москитную сетку. Ребенка госпитализировали.

Ранее в Екатеринбурге на улице Белореченской трехлетний ребенок выпал из окна девятого этажа и остался жив. Как рассказали очевидцы, некоторое время они не могли найти родителей пострадавшего. Взрослые заметили отсутствие ребенка только спустя полчаса после того, как его под окнами обнаружили соседи.

21 июля житель Комсомольска-на-Амуре выбросил из окна малолетнюю девочку. Во время происшествия мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. Ребенок выжил и был доставлен в больницу с травмами.