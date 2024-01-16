Голый и босой житель Мурино нокаутировал пассажира лифта В Мурино задержали избившего знакомого в лифте полуголого мужчину

Фото: t.me/spb_police78

Полицейские за несколько часов вычислили и задержали дебошира, который избил мужчину в лифте одного из многоквартирных домов в Мурино, сообщает ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти в своем Telegram-канале. Нападавший, который был одет в одни шорты, несколько раз ударил оппонента, после чего выволок его из кабины.

О поимке мужчины стало известно 16 января. Накануне вечером полиция Всеволожского района обратила внимание на видео, на котором запечатлен инцидент. Сообщений о происшествии к правоохранителям на тот момент не поступало, однако нападавшего стали искать.

Вскоре выяснилось, что инцидент произошел в доме № 16 по Охтинской аллее, а подозреваемым является 36-летний неработающий гражданин одного из соседних государств. По данным «Фонтанки», он уже попадал в поле зрения полиции. В отделении мужчина признался, что 13 января вступил в конфликт со знакомым, который проживает в том же доме. Причиной послужила резкая неприязнь, возникшая во время совместного распития спиртного.

Ранее в Кирове кандидат в мастера спорта по боксу, которого задержали за хулиганство, избил полицейского и сбежал из отделения. Мужчина попросился в туалет, а когда правоохранитель открыл клетку, он набросился на него с кулаками.