Житель Мурино убил друга из-за ревности к сожительнице

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В городе Мурино Ленинградской области мужчина убил друга из-за чувства ревности к сожительнице, сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке». Он напал на него с молотком во время распития алкоголя на кухне.

По данным канала, подозреваемый нанес порядка четырех ударов молотком по голове потерпевшего, отчего тот скончался на месте. Позже он привлек сожительницу к тому, чтобы вытащить труп на общий балкон и отмыть следы крови.

В полицию о произошедшем сообщила мать подозреваемого. Она приехала к сыну и невестке в гости. Их дома не оказалось. Тогда она решила выйти на общий балкон и позвонить сыну, но через окно увидела, что на кафеле балкона лежит окровавленное тело мужчины, обвернутое в простыню. Следы крови вели к квартире сына. По всему туловищу и на голове погибшего были гематомы и кровоподтеки, а также не менее восьми колотых ран. Подозреваемый задержан и доставлен в отдел полиции для разбирательства. Отмечается, что он уже был судим за разбой и незаконное лишение свободы.

Ранее в Слюдянском районе Иркутской области 47-летняя женщина убила сожителя и месяц держала его тело во дворе. На суде она пояснила, что 53-летний собутыльник оскорбил ее ушедшего из жизни отца. В результате она ударила мужчину кухонным ножом в грудную клетку.