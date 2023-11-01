В муфтияте Дагестана уволили двух сотрудников на фоне событий в Палестине В муфтияте Дагестана уволили двух сотрудников за самовольную трактовку «джихада»

Фото: Fadi Wael Alwhidi/dpa/Global Look Press

Сектор Газа

Муфтият Дагестана уволил двух сотрудников за то, что они назвали «джихадом» происходящее в Палестине, сообщает Telegram-канал духовной организации. Отмечается, что руководитель отдела примирения Мухаммад-Расул Саадуев и отдела фетв Зайнулла Атаев отстранены от должностей «за самовольные выступления».

Отмечается, что поводом стало заявление Саадуева о том, что «весь мусульманский мир считает происходящее в Палестине джихадом». Атаев поддержал коллегу. При этом позиция муфтията республики заключается в том, что события в Палестине — это не джихад, потому что его не объявляли главы исламских стран.

Мы видим пассивность всего мусульманского мира в отношении того страшного геноцида, который происходит сегодня в Палестине. И даже соседних с Палестиной мусульманских стран. <...> Но самовольные выступления не достойны и не поощряются для работников ни одной серьезной организации, — заявили в муфтияте Дагестана.

29 октября в республике проходили коллективные молитвы за жителей Палестины, страдающих в условиях вооруженного конфликта. Муфтият Дагестана сообщал о мероприятиях, прошедших в Каспийске, Дербенте и Буйнакске.

В тот же день более тысячи жителей Махачкалы собрались в местном аэропорту в ожидании рейса из Тель-Авива. Участники акции посчитали, что самолет везет беженцев из Израиля, которые намерены поселиться в Дагестане. Махачкалинцы хотели не допустить этого в знак солидарности с жителями сектора Газа из-за операции ЦАХАЛ. Между собравшимися и сотрудниками МВД произошли столкновения, в результате которых пострадали более 20 человек, в том числе девять полицейских.