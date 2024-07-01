В муфтияте Дагестана озаботились ношением никаба Муфтий Абдулаев: в Дагестане издадут богословское заключение о запрете никаба

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Муфтият Дагестана планирует издать богословское заключение о запрете никаба, заявил глава духовного управления республики Ахмад Абдулаев на встрече главы региона с общественниками. По словам Абдулаева, многие религиозные люди по всей России остерегаются этой темы, но он не боится критики.

Муфтият Дагестана издаст в ближайшее время фетву (богословское заключение. — NEWS.ru) о запрете никаба. Сегодня наши работники работают над фетвой о запрете никаба. К людям, которые будут меня критиковать, мое отношение нейтральное, — сказал он.

Глава Дагестана Сергей Меликов ранее заявил, что против ношения женщинами никаба из-за вопросов безопасности, поскольку он дает возможность злоумышленникам-мужчинам скрывать свое лицо. Кроме того, по его словам, эта одежда не свойственна кавказским народам.

В 2023 году в Узбекистане ввели штраф за ношение в общественных местах одежды, скрывающей лицо и препятствующей распознаванию личности. В 2024 году президент Таджикистана Эмомали Рахмон также подписал закон о запрете ношения хиджаба. Согласно тексту документа, за несоблюдение запрета на ношение «чуждой одежды» предусмотрен штраф.

Глава Совета по правам человека при президенте РФ Валерий Фадеев ранее также заявил, что в России следует ввести запрет на ношение никаба. Он намерен обсудить этот вопрос с представителями традиционного ислама и региональных властей.