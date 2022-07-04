В Можайске врачи спасли попавшего под поезд молодого человека

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Врачи Можайской центральной районной больницы спасли молодого человека, попавшего под поезд. Парень поступил к медикам с сочетанной черепно-мозговой травмой, ушибом головного мозга, переломом костей правого предплечья, осколочной раной правой лопаточной кости и обширной раной правого плеча с размозжением. Заведующий отделением хирургии Александр Акименко рассказал «Радио 1», что пострадавшему произвели интубацию трахеи и искусственную вентиляцию легких.

Была немедленно начата противошоковая интенсивная терапия. В связи с тяжестью состояния пострадавшему была произведена интубация трахеи и начата искусственная вентиляция легких. Под общим наркозом проводилась первичная хирургическая обработка обширных ран, сделан гемостаз. 17 суток пациент находился в палате реанимации, где ему проводились продлённая вентиляция лёгких, интенсивная противошоковая, антибактериальная, седативная и симптоматическая терапия, — отметил Акименко.

Несмотря на все усилия врачей, состояние пациента оставалось тяжелым, через неделю пребывания в коме у него начали гноиться раны, врачи диагностировали некроз мышц и предсептическое состояние. Медики удаляли отмершие ткани, делали интенсивный дренаж, промывание ран и многочисленные перевязки, вспомнил Акименко. В итоге пациент пришел в сознание, его перевели в общую хирургическую палату и выписали спустя 27 дней после инцидента.

Ранее в Московской области врачи спасли беременную женщину со 100-процентным поражением лёгких и COVID-19. Её госпитализировали в конце октября в сергиевопосадский родильный дом. Она провела в больнице 78 дней, более 50 из которых — в реанимации.