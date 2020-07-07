В Москве выпускников час держали в классе без кондиционера в ожидании ЕГЭ

https://static.news.ru/photo/e738c9ea-c114-11ea-8cd1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Киселев/АГН «Москва»

Жительница Москвы пожаловалась журналистам, что в ожидании ЕГЭ учеников одного из 11-х классов школы 1468 заставили целый час сидеть в закрытой аудитории без кондиционеров.

В понедельник выпускники 11-х классов сдавали ЕГЭ по русскому языку. Мой сын Федя пришёл в школу на Пролетарке к определенному времени — в 9:04, так придумал Роспотребнадзор, чтобы в аудитории не было много человек. В результате детей запихнули в аудиторию без кондиционеров и час держали взаперти в ожидании экзамена. От духоты им становилось плохо, некоторые вырубались, — об этом москвичка Анна рассказала журналистам издания «Подъём».

По её словам, после часового ожидания ребят впустили на трёхчасовой экзамен. Пока они сидели взаперти им можно было обмахиваться только паспортом или маской. Она подчеркнула, что сын боится не написать остальные три экзамена, если в следующие разы также будет сидеть в духоте.

Система не помогает детям совсем, а только доводит до полного физического и психологического истощения, — возмутилась женщина.

По её словам, другие родители рассказали, что их детей также около часа держали в спортзале, но в помещении были открыты окна.

В настоящее время в ситуации разбираются в Департаменте образования Москвы.

NEWS.ru писал, что во время сдачи ЕГЭ по русскому языку столичного школьника заставили снять слуховой аппарат. Инцидент произошёл в школе 875 в Тропарёво-Никулино. У подростка не было справки, которая позволяла бы ему находится в аудитории со слуховым аппаратом. Ребёнок не смог получить её из-за коронавирусных ограничений. В ситуации разбирается детский омбудсмен Москвы Ольга Ярославская.

Ранее врио руководителя Рособрандзора Антон Музаев сообщил, что первый день проведения самого массового ЕГЭ по русскому языку прошёл в штатном режиме. В этом году сдачу ЕГЭ разделили на два дня: 6 и 7 июня.