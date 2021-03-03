В Москву придут двадцатиградусные морозы

https://static.news.ru/photo/f3f5f09e-7c13-11eb-85af-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

На мартовских выходных в Москве ожидается до минус 20 по ночам. Об этом предупредил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Синоптики сообщили, что 6 марта ночью похолодает до минус 10 — минус 15, днём минус 4 — минус 9. 7 марта тёплая фронтальная система обрушится снегопадами, штормовым ветром до 15-20 метров в секунду, метелями с ухудшением видимости. Ночью будет минус 7 — минус 12.

8 марта нагрянет полярный холодный атмосферный фронт с зарядами снега, в течение суток понижение до минус 7 — минус 12. 9 марта морозы окрепнут под утро до минус 15 — минус 20, днём не выше минус 9 — минус 14, что является аномалией холода и на 10-12 градусов ниже положенного по климату в марте, — цитирует РИА Новости Тишковца.

Он добавил, что быстрая смена тёплых и холодных воздушных масс в течение ближайших дней вызвана наступлением серии ненастных североатлантических циклонов. Это приведёт к колебанию атмосферного давления более чем на 7-10 единиц за сутки, что негативно скажется на самочувствии метеозависимых людей.

Как писал NEWS.ru, ранее научный руководитель Гидрометцентра предупредил, что стабильно тёплой погоды в Москве и Подмосковье с наступлением марта ждать не стоит. По его словам, первый весенний месяц будет переменчивым. Эксперт добавил, что на фоне двух «мрачных» дней в конце февраля 1 марта всё-таки стоит особняком.